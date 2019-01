Paralleltreffen in Schweden

Zeitgleich mit dem Treffen in Washington soll es Medienberichten zufolge hochrangige Gespräche in Schweden geben, an denen unter anderem Nordkoreas Vize-Aussenminister Choe Son-hui und der US-Korea-Sonderbeauftragte Stephen Biegun sowie die schwedische Aussenministerin Margot Wallström teilnehmen sollen.

Das schwedische Aussenministerium bestätigte das Treffen. Schweden nimmt diplomatische Aufgaben für die USA in Nordkorea wahr, da die USA dort keine diplomatische Vertretung unterhalten.

Guterres: «Höchste Zeit»

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Freitag, es sei «höchste Zeit», dass die Gespräche zwischen den USA und Nordkorea «ernsthaft beginnen», um zu einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu kommen.

Ein westlicher Diplomat warnte unterdessen vor einer Rückkehr zu der «explosiven Situation» von 2017, als Pyongyang mit Raketentests die internationale Gemeinschaft provozierte. Wenn Kim in den kommenden Monaten nichts umsetze, könne Trump nicht weiter behaupten, dass alles gut laufe.