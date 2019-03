Unbequeme Fragen an den Nationalisten im Weissen Haus

Der Präsident selber will davon nichts wissen. Gar nichts habe dieser Anschlag mit ihm zu tun. «Die Fake-News-Medien machen Überstunden, um mir die Schuld am schrecklichen Angriff in Neuseeland anzuhängen», twitterte er. Die Leute sollten doch einfach das ganze Manifest des Attentäters lesen, sagte seine Beraterin Kellyanne Conway, dann würden sie schon sehen, dass Trumps Name «nur ein einziges Mal» darin auftauche.

Die Debatte, die nun in den USA seit einigen Tagen läuft, wäre vielleicht gar nicht erst entstanden, wenn Trump auf das Attentat, bei dem ein rechtsextremer Täter in zwei Moscheen 50 Menschen erschoss, anders reagiert hätte. Ein anderer Präsident hätte vielleicht all jenen Muslimen in Amerika und auf der ganzen Welt ihr Mitgefühl ausgesprochen, die nach dem Anschlag um ihre Sicherheit fürchten. Er hätte betonen können, dass Angriffe auf betende Menschen ein Angriff auf die Religionsfreiheit sind.

Doch Trump ist kein solcher Präsident. Nach einer standardmässigen Beileidsbekundung am Tag des Anschlags ging er am Wochenende direkt dazu über, bei Twitter eine Moderatorin von Fox News zu loben, die vom konservativen TV-Sender wegen islamkritischer Bemerkungen suspendiert worden war. Das passte zu Trumps eigener Vorgeschichte. Da ist die Einreisesperre für Muslime, die er als Präsident verfügte. Da sind die Szenen aus seinem Wahlkampf, als er auf die Frage eines Anhängers darüber sinnierte, wie man Muslime am besten loswerde. Und da sind all die islamophoben Tweets rechtsextremer Webseiten, die Trump bei Twitter schon verbreitet hat.

Mit seiner Reaktion auf Christchurch fiel der Präsident in ein Muster, das seine Kritiker so beschreiben: Begeht irgendwo ein Muslim ein Verbrechen, stürzt sich Trump mit Inbrunst darauf. Wird dagegen irgendwo ein Muslim Opfer eines Verbrechens, hört man dazu von Trump nicht viel. Bestätigt sehen sich diese Kritiker durch eine weitere Aussage Trumps, die er im Nachgang zu Christchurch machte: Nein, sagte er auf die Frage eines Journalisten, er glaube nicht, dass weisser Nationalismus eine zunehmende Bedrohung darstelle.

Deutlich mehr nationalistische Propaganda

Dabei gab es zuletzt genügend Anschauungsmaterial für das Gegenteil. Im Oktober erschoss ein Antisemit in einer Synagoge in Pittsburgh elf Menschen, nachdem er in einem rechts­extremen Internetforum erklärt hatte, dass jüdische Kreise daran arbeiteten, weisse Amerikaner durch Einwanderer zu ersetzen. Ein selbst erklärter Trump-Anhänger verschickte zur gleichen Zeit Rohrbomben an politische Gegner des Präsidenten. Und vor einigen Wochen verhaftete die Polizei einen rechtsradikalen Offizier der US-Küstenwache, der Terroranschläge vorbereitet hatte, die sein Ziel eines «weissen Staats» befördern sollten.