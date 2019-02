Erstmals seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump können Umweltschützer in den USA über eine deutliche Stärkung des Naturschutzes berichten. Der US-Senat in Washington stimmte am Dienstag (Ortszeit) mit 98 zu zwei Stimmen für den sogenannten Natural Resources Management Act, der rund 810.000 Hektar Land neu oder stärker unter Schutz stellt. Nun muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen.