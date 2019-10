US-Haushaltsdefizit auf höchstem Stand seit zwölf Jahren

Rund 984 Milliarden Dollar beträgt das Staatsdefizit der USA, wie das Finanzministerium in Washington am Freitag mitteilte. Es ist im Haushaltsjahr 2019 auf den höchsten Stand seit zwölf Jahren angeschwollen. Demnach stieg das Defizit im Ende September zu Ende gegangenen Haushaltsjahr um 26 Prozent im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten. Die Defizitquote - also einem Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt - beträgt 4,6 Prozent.