US-Aussenminister soll durch CIA-Chef ersetzt werden

Offenbar hat das Weisse Haus einen Plan entwickelt, wie es den Posten des US-Aussenminister neu besetzen will. Laut einem Bericht der «New York Times» soll Rex Tillerson mit dem jetzigen CIA-Chef Mike Pompeo ersetzt werden. Dessen Position wiederum könnte der republikanische Senator Tom Cotton einnehmen. Cotton gilt als wichtiger Trump-Verbündeter in Fragen der nationalen Sicherheit. Es ist laut Bericht noch unklar, ob der Präsident die endgültige Zustimmung zum neuen Aussenminister gegeben hat.

Breaking News: President Trump has soured on Secretary of State Rex Tillerson and is planning to replace him with the CIA chief, Mike Pompeo https://t.co/KddwclEY1o