USA schwächen UNO-Resolution zu sexueller Gewalt ab

Maas: «Ein Meilenstein»

Maas bezeichnete die Resolution als «Meilenstein auf dem Weg zur Beendigung sexualisierter Gewalt in Konflikten». Mit der Resolution würden «Opfer in den Mittelpunkt» gestellt. Zudem seien alle Staaten aufgerufen, diesen «ein Leben in Würde» zu ermöglichen. Frankreichs UNO-Botschafter François Delattre sagte dagegen, die Änderung am Text sei «nicht hinnehmbar und untergrabe die Würde von Frauen».

Die USA hatten sich in vergangenen Jahren schon mehrfach an ähnlichen Formulierungen in UNO-Resolutionen gestört, weil sie als stillschweigende Billigung von Abtreibung verstanden werden könnten.

«Dies ist ihr Nürnberg-Moment»

Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, die ebenfalls an der Sicherheitsratssitzung teilnahm, unterstrich die Forderung nach energischer Verfolgung sexueller Gewalttäter mit Parallelen zu den Nürnberger Prozessen gegen Nazi-Kriegsverbrecher. «Dies ist ihr Nürnberg-Moment», appellierte sie an den Sicherheitsrat. Die Mitgliedstaaten müssten ihre Chance nutzen, «auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen».

Bereits kurz vor der Sicherheitsratssitzung hatte Maas in einem gemeinsamen Beitrag mit der Hollywoodschauspielerin Angelina Jolie für ein konsequentes Vorgehen der Weltgemeinschaft gegen sexuelle Gewalt in Konfliktregionen plädiert. «Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt werden als Kriegs- und Terrortaktik in Konflikten weltweit genutzt», schrieben sie.