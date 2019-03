US-Städte stoppen Recycling-Bemühungen

Das war lange der Weg, den der Müll aus den amerikanischen Städten nahm: Richtung Reich der Mitte. Dort hat die Regierung Anfang 2018 aber überraschend einen Stopp verfügt, der Import von Recycling-Material wurde verboten – weil zu oft gewöhnlicher Abfall mitgeliefert wurde. Für die USA eine Horrornachricht, denn China kaufte bis dahin fast die Hälfte des amerikanischen Papier-, Karton- und Plastikmülls auf. Damit fiel auf einen Schlag eine wichtige Einnahmequelle aus und wurde zum Verlustgeschäft.

In Philadelphia wird die Hälfte des Recycling-Materials der 1,5 Millionen Einwohner verbrannt und somit in Energie umgewandelt. In Memphis wird weiterhin recycelt, doch das Papier, die Büchsen und Flaschen werden danach zu einer Mülldeponie gefahren und wieder zusammen vergraben. In den ganzen USA haben derweil schon Hunderte Städte ganz mit dem Recycling aufgehört oder die Preise massiv erhöht, wie die «New York Times» zusammengerechnet hat.

Niemand konnte China ersetzen

China importierte bis 2018 rund 72 Prozent des weltweiten Plastikmaterials, und es sprang niemand bereitwillig in die Lücke – wobei auch kein Land so kurzfristig eine so gewaltige Menge hätte aufnehmen können. Auch die nächstgrösseren Abnehmer Vietnam, Thailand und Indien haben ihre Bedingungen kurz nach China verschärft und neben keinen kontaminierten Abfall mehr an. So stieg schliesslich Malaysia schnell zur neuen Nummer 1 auf, auch weil die chinesischen Firmen ihr eigentlich profitables Geschäft dorthin verlagerten und die Regierung sie eine Zeit lang gewähren liess. Der südostasiatische Staat musste jedoch Ende 2018 ebenfalls die Notbremse ziehen, weil zu viel Plastik einfach verbrannt wurde.

Asien, das seinen eigenen Abfall schon kaum verarbeiten kann, hat also als Auffanglager für amerikanischen Müll weitgehend ausgedient. Die US-Recyclingfirmen sassen danach auf Material, das sie nicht mehr gewinnbringend verkaufen konnten, und erhöhten die Gebühren für die Städte massiv. Diese müssen die höheren Kosten nun ihren Bürgern weiterverrechnen, beispielsweise durch Steuererhöhungen, oder mit den Recycling-Bemühungen aufhören.

Normaler Müll ist billiger

Diese waren aber ohnehin nie wirklich gewinnbringend, wie die «New York Times» schreibt. So boten die grossen Abfallsammler Recycling nur an, um die Aufträge der Städte überhaupt zu erhalten. Das Einsammeln des Mülls an sich war stets lukrativer. Eine richtige Recycling-Industrie wie in der Schweiz gibt es in den USA nicht, denn die Chinesen kauften die Ware ja an. Im Inland wurde daher nicht investiert, und das rächt sich nun.