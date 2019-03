Das Weisse Haus reagierte mit demonstrativer Gelassenheit auf das Ende der Ermittlungen. Sarah Sanders, die Sprecherin des Weissen Hauses, begrüsste die Vorlage des Mueller-Berichtes. Auf Twitter schrieb sie, dass nach der Übergabe des Berichts von Mueller an Justizminister Barr die nächsten Schritte bei dem Minister lägen.

The next steps are up to Attorney General Barr, and we look forward to the process taking its course. The White House has not received or been briefed on the Special Counsel’s report.

— Sarah Sanders (@PressSec) 22. März 2019