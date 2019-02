US-Präsident Donald Trump hat betont, der Umgang mit dem Abschlussbericht zu den Russland-Ermittlungen liege allein in der Hand des neuen Justizministers William Barr. Die Entscheidung, was mit den Ergebnissen des Sonderermittlers Robert Mueller geschehe, liege voll und ganz bei Barr. Dies sagte Trump am Mittwoch in Washington und fügte hinzu: «Er ist ein prima Kerl.»