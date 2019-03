US-Demokraten stellen Barr ein Ultimatum

Viele Fragen bleiben offen

Viele Fragen bleiben offen: Warum hat Mueller Trump nicht in Person verhört? Welche schriftlichen Antworten hat Trump auf Muellers Fragen gegeben? Warum hat Mueller so deutlich darauf verwiesen, dass der Bericht Trump «nicht entlastet», was den Verdacht der Justizbehinderung angeht? Wie bewertet Mueller die vielen Geheimtreffen zwischen Trump-Vertrauten und russischen Offiziellen?

Die Demokraten vermuten, dass etwas vertuscht werden soll. Und Barr halten sie für Trumps treuen Helfer in der Sache. Allein, dass Barr zusammen mit Rosenstein entschieden hat, die von Mueller vorgelegten Beweise als nicht ausreichend zu beurteilen, macht ihn für die Demokraten verdächtig. Die Demokraten wollen ihn deshalb für mindestens eine Anhörung vor dem Kongress zur Rede stellen.

Sie zweifeln ohnehin an Barrs Unabhängigkeit. Barrs Nominierung ist erst vor wenigen Wochen vom Senat selten knapp mit 54 zu 45 Stimmen bestätigt worden. Nur drei eher konservative Demokraten haben ihm ihre Stimme gegeben. Barr hatte sich in der Vergangenheit kritisch über die Mueller-Ermittlungen geäussert. Kritiker glauben, Barr habe seinen Minister-Job dieser Einstellung zu verdanken.

Die Demokraten werden jetzt versuchen wollen, herauszufinden, wie voreingenommen Barr die Entscheidung getroffen hat, Trump nicht wegen Justizbehinderung zu verfolgen. Und warum er die Entscheidung so schnell und vor allem ungefragt getroffen hat.

Aus dem Justizministerium wird allerdings berichtet, dass Mueller bereits am 5. März Barr darüber informiert hat, in der Frage der Justizbehinderung keine klare Aussage machen zu wollen. Das habe Barr und Rosenstein genug Zeit gegeben, ihre Entscheidung vorzubereiten.

Im Raum steht auch, Mueller selbst vor den Kongress zu laden. Auf den ersten Blick ein kluger Zug: Wenn Barr den Mueller-Bericht nicht vollständig an den Kongress weiterreicht, dann soll eben Mueller selbst erklären, was drin steht. Allerdings gibt es da ein Problem: Es obliegt vollständig dem Justizminister, zu entscheiden, in welchem Umfang Mueller sich vor dem Kongress zur Sache äussern darf. Der könnte Mueller etwa dazu verdonnern, nicht mehr preiszugeben, als in Barrs vierseitiger Zusammenfassung steht.

In dem Fall würde eine Anhörung von Mueller wenig bis gar keinen Sinn ergeben. Die Demokraten haben dann mal wieder nicht mehr in der Hand als einen bunten Strauss von Verdächtigungen.