Dass die USA dort stehen, wo sie stehen, ist allerdings nicht überraschend. Den angeblich sozialistischen Regimes in Venezuela – zuerst das des früheren Fallschirmjägers Hugo Chávez, dann das seines Nachfolgers Maduro – dienten die USA immer als beliebter Sündenbock für die eigene Inkompetenz und Korruption. Der ehemalige Präsident Barack Obama ging damit relativ gelassen um. Doch die Trump-Regierung hat die Rhetorik deutlich verschärft, je tiefer Venezuela in den vergangenen Jahren in die Krise gerutscht ist.

Immer wieder und immer härter haben US-Vertreter in den vergangenen Jahren die korrupte, diktatorische Maduro-Regierung gegeisselt. Venezuela wurde zu einer Art Ersatz-Kuba. Das erinnerte, bei aller berechtigten Kritik an Maduro, zuweilen schon etwas an die alten, finsteren Zeiten, als die politische Ausrichtung einer Regierung wichtiger war als ihre Menschenrechtsbilanz. Ähnliche Kritik an der korrupten, diktatorischen Regierung eines Verbündeten wie Ägypten war aus Washington jedenfalls nicht zu hören.

Opposition ermuntert

Zwar riefen die USA nicht offen zum Regimewechsel in Venezuela auf. Aber die Opposition dort durfte sich ermuntert fühlen. Jedenfalls war klar, dass die USA Maduro im Falle einer wie auch immer gearteten Ablösung nicht verteidigen würden.