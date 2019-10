Trumps rechte Hand bestätigt, was nie passiert sein soll

Ähnlich schmerzhaft für die Verteidigung des Präsidenten dürfte sein, was der US-Botschafter in Brüssel am Donnerstag Kongressabgeordneten berichtet hat. Ungeachtet der Ankündigung des Weissen Hauses, im Impeachment-Verfahren auf keine Weise mit dem Kongress zu kooperieren, hatte sich Gordon Sondland der rechtlich bindenden Vorladung zu einer Anhörung gebeugt. Sondland, ein Hotel-Milliardär, war ein wichtiger Spender im Trump-Wahlkampf 2016. Das war auch Sondlands einziges Qualifikationsmerkmal, als Trump ihn 2017 als Dank zum Botschafter in Brüssel machte. Er trat seinen Job ohne jede Erfahrung in diplomatischen Fragen an.

In der Anhörung hinter verschlossenen Türen scheint er erste Absetzbewegungen gezeigt zu haben. Vor allem wohl, um seine eigene Reputation nicht zu gefährden, sagten demokratische Kongressabgeordnete nach der Anhörung. Sondland sagte den Abgeordneten, dass es Trump war, der die Ukraine-Politik der USA praktisch vollständig in die Hände seines persönlichen Anwalts und früheren New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani gelegt habe. Giuliani ist eine zentrale Figur in der Ukraine-Affäre. Er soll Trump die Verschwörungstheorien um DNC-Server und die Bidens erst eingeimpft haben.

«Ich hätte nicht empfohlen, dass Herr Giuliani oder irgendein anderer Privatbürger in Fragen der US-Aussenpolitik involviert worden wären», sagt Sondland vor dem Kongress aus. «Unsere Haltung war», sagt Sondland, «dass die Männer und Frauen des State Department, nicht aber der persönliche Anwalt des Präsidenten verantwortlich sein sollten für alle Aspekte der US-Aussenpolitik in Bezug auf die Ukraine.» Was einer direkten Zurückweisung des Präsidenten gleichkommt.

Sondland sagte, er habe erst kürzlich erfahren, dass das Hauptanliegen Giulianis gewesen sei, «die Ukrainer direkt oder indirekt in die Wiederwahlkampagne 2020 zu involvieren».

Sondland bestätigte zudem Berichte, wonach Trump versucht habe, das State Department in der Ukraine-Frage aussen vor zu lassen. Trump habe es etwa abgelehnt, dem Rat von Top-Diplomaten des State Department zu folgen. Die hatten Trump nahegelegt, Präsident Selenskij ohne Vorbedingungen zu treffen.

Allerdings steht die Frage im Raum, ob Sondland sich mit seinen Aussagen nicht eher selbst zu schützen versucht. Andere Zeugen haben Sondland vor dem Kongress als willfährigen Helfer Trumps beschrieben. Er soll neben Energie-Minister Rick Perry und dem bereits zurückgetretenen Sonderbeauftragen für die Ukraine, Kurt Volker, Teil der sogenannten «drei Amigos» gewesen sein.