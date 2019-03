Trumps neuer, bester Wahlhelfer

«No collusion», keine Verschwörung: Aus dem trotzigen Mantra, mit dem sich Trump so lange verteidigte, sei über Nacht ein Slogan für seine Wiederwahl geworden, schrieb die «Washington Post» am Montag. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Seit Mai 2017 hatten viele jener Amerikaner, die Trump ablehnen, im unbestechlichen Sonderermittler eine Lichtfigur gesehen, einen Racheengel, der kommen würde, um den in ihren Augen illegitimen Präsidenten aus dem Weissen Haus zu jagen. Und immer, wenn sie die Nachrichtenlage wieder einmal besonders betrübte, trösteten sie sich damit, dass Mueller schon dafür sorgen werde, dass Trump seine Strafe erhalte. «Schatz, komm ins Bett, Mueller hat das im Griff», besagt ein Cartoon des «New Yorker», der in den sozialen Medien tausendfach geteilt wurde.

Wertvolles Gütesiegel

Nun hat der Wind gedreht. Dass Mueller in seiner Untersuchung zwar eine Vielzahl von Kontakten zwischen Mitgliedern der Trump-Kampagne und Russland dokumentierte, aber keine Beweise für strafbare Absprachen fand, dient Trump jetzt als Gütesiegel, als «politisches Gold», wie es das «Wall Street Journal» nennt. Bereits haben die Republikaner ein Kampagnenvideo produziert, in dem sie Muellers Befund mit mehreren Aussagen demokratischer Politiker gegenschneiden, die eine Verschwörung beklagt hatten. Mueller als Wahlhelfer für Trump.

Der Präsident und seine Verbündeten sind auch schon dazu übergegangen, eine Untersuchung darüber zu verlangen, warum das US-Justizministerium überhaupt einen Sonderermittler eingesetzt habe, wo doch schon immer klar gewesen sei, dass kein Fehlverhalten Trumps vorliege. Es handle sich um einen illegalen Versuch, ihn aus dem Amt zu drängen, der gescheitert sei, sagte Trump am Sonntag. «Diese Untersuchung ist schändlicher, als es den Leuten bewusst ist», sagte sein Anwalt Rudy Giuliani beim TV-Sender Fox News. Dessen Moderatorin Laura Ingraham forderte bei Twitter, dass nun viele Leute «ins Gefängnis wandern müssen». Dass am Anfang der Einsetzung des Sonderermittlers nicht eine Intrige des «tiefen Staats» stand, sondern Trumps Entlassung von FBI-Direktor James Comey – das sieht dieses Lager schon lange anders.

Präsident Trump sieht sich als «vollständig entlastet». Sonderermittler Robert Muellers Untersuchung ergab keine Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit Russland.

Auch nach dem Abschluss von Muellers Untersuchung bleibt einiges ungeklärt. Die Demokraten stören sich daran, dass die Frage danach, ob Trump die Aufklärung der Justiz behindert habe, in Muellers Bericht nicht klar beantwortet wird. Das angeblich mehrere Hundert Seiten lange Dokument ist noch immer nicht publik. Bekannt ist einzig die vierseitige Zusammenfassung, die US-Justizminister William Barr am Sonntagabend dem Kongress vorlegte. Darin schreibt er, dass Mueller sowohl Belege für als auch gegen eine Justizbehinderung zusammengetragen habe, jedoch auf eine Schluss­folgerung verzichtete. Auf was Mueller dabei stiess, weiss man nicht. Nach Ansicht Barrs sind diese Beweise jedenfalls «nicht ausreichend, um eine Justiz­behinderung durch den Präsidenten festzustellen».

Justizminister Barr hielt bereits im Sommer die Untersuchung für «fehlgeleitet».

Dass die Demokraten Barr nicht einfach beim Wort nehmen ­wollen, hat auch mit dessen Vorgeschichte zu tun. Bereits vergangenen Sommer – bevor er als Justizminister im Gespräch war – hatte der republikanische Anwalt der US-Regierung ungefragt eine juristische Stellungnahme geschickt, in der er darlegte, dass er die Untersuchung einer möglichen Justizbehinderung grundsätzlich für «fehlgeleitet» halte. Barr sei erwiesenermassen voreingenommen, finden deshalb die Demokraten. Er habe sich zu einer «hastigen, parteipolitisch gefärbten Interpretation der ­Fakten» hinreissen lassen, sagte ­Jerry Nadler, Vorsitzender des Justizausschusses im Repräsentantenhaus. Die Opposition ­wiederholte auch ihre Forderung, wonach der ganze Bericht Muellers veröffentlicht werden müsse, einschliesslich der vom Sonderermittler gesammelten Beweismaterialien, die ihm als Grundlage dienten.