Trumps alte Rivalin wird wieder ins Spiel gebracht

«Third time is the charm» besagt ein englisches Sprichwort – «aller guten Dinge sind drei» auf deutsch. Nach 2008 versuchte Hillary Clinton 2016 neuerlich, ins Weisse Haus einzuziehen. Beim zweiten Anlauf gewann sie zwar fast drei Millionen mehr Stimmen als Donald Trump, scheiterte indes am Wahlmännerkollegium. Und nun wird spekuliert, die ehemalige Senatorin und Aussenministerin wolle 2020 neuerlich als demokratische Kandidatin antreten. Angeheizt wird das Geflüster vornehmlich von Republikanern. Für sie ist Clinton die Wunschgegnerin schlechthin, ein probates Feindbild, auf das allerhand Böses projiziert werden kann. «Sperrt sie ein!», erschallen noch immer die Sprechchöre bei Donald Trumps Kundgebungen. «Sie tritt wieder an!», sagt Trumps ehemaliger Stratege Steve Bannon über Hillary, derweil der Präsident seine Gegnerin von 2016 anstachelt, doch bitte dies zu tun.«Versuchen Sie es nochmals!», twitterte er, worauf Clinton antwortete: «Führen Sie mich nicht in Versuchung!».