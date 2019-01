Mit einer aggressiven Breitseite gegen seine politischen Gegner und kritische Medien hat US-Präsident Donald Trump das neue Jahr begrüsst. «Frohes Neues Jahr für alle, auch die Hasserfüllten und die Fake-News-Medien», erklärte der US-Präsident am Dienstag in einem ausschliesslich in Grossbuchstaben verfassten Text im Kurzbotschaftendienst Twitter.