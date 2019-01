Bereits ein kurzer Blick von der Pressetribüne des Repräsentantenhauses reichte, um am Donnerstag die neuen Verhältnisse in Washington zu erfassen. Auf der einen Seite des Ratssaals: weisse Männer in einheitlichen dunklen Anzügen – die Fraktion der Republikaner. Auf der anderen Seite: eine deutlich grössere, gemischtere Gruppe von Männern und Frauen, bunt in der Kleidung und Hautfarbe – die Fraktion der Demokraten. Die Partei gewann im November die Zwischenwahlen und hat ab ­sofort die Macht über das Repräsentantenhaus, die grosse ­Kongresskammer, die dem Nationalrat entspricht.