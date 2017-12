Trumps Wintermärchen

Vier Stunden dauert die obliga­torische Runde Golf. Mit Ehefrau Melania gibt es augenscheinlich nicht viel zu besprechen. Die Sonne strahlt, aber Donald Trump mag keinen Müssiggang. Also hängt er in seinem Luxusdomizil Mar-a-Lago vor der Glotze, setzt Twitter-Botschaften ab oder plaudert mit Reportern.

Trump unchained – ungebändigt von seinem Stabschef John Kelly: Das war der Albtraum der Präsidentenberater zu Beginn des zehntägigen Winterurlaubs. Am Donnerstag Ortszeit ist er Wirklichkeit geworden. Da wünschte sich Trump zunächst den Klimawandel herbei. Dann pöbelte er gegen China. Und schliesslich prophezeite er, die Medien würden für seine Wiederwahl kämpfen.

Etwas Erderwärmung, bitte

Doch der Reihe nach. «Im Osten könnte es der kälteste jemals ­registrierte Silvesterabend werden», ätzte der US-Präsident in einer Kurznachricht: «Vielleicht könnten wir ein bisschen von ­dieser guten alten Erderwärmung brauchen.»

Sekundenschnell machte der vermeintliche Kalauer des Klimaskeptikers im Netz die Runde. «Tweet des ­Jahres», jubelte Charlie Spiering von der rechten Propagandaseite Breitbart.

Viele andere schüttelten den Kopf. «Wenn man aus dem Fenster schaut, sieht es auch aus, als ob die Welt flach ist», hielt Ben Rhodes, der Ex-Redenschreiber von Präsident Barack Obama, dagegen. Immerhin hat die Weltraumbehörde Nasa das Jahr 2017 zum zweitwärmsten Jahr der Geschichte erklärt – nach 2016.

Kein Kreuzverhör

Trump hielt sich nicht länger mit dem Thema auf. Er zündelt gerne an mehreren Stellen. «Auf frischer Tat ertappt. Ich bin sehr enttäuscht, dass China Öllieferungen nach Nordkorea zulässt», twitterte er. Die Regierung in Peking widersprach. Südkorea erklärte, man habe im November einen in Hongkong registrierten Frachter vorübergehend beschlagnahmt.

Ob es aktuelle ­Vorfälle gebe, wollte «New York Times»-Korrespondent Michael Schmidt wissen. «Tatsächlich wurde es heute Morgen auf Fox berichtet», offenbarte der Präsident seine Quelle – ein rechter Fernsehsender.

Motto: Trump ist der Beste

Irgendwie hatte es Schmidt in den Grill Room des Golfclubs geschafft, wo er den Präsidenten in ein Gespräch verwickelte. Das Interview, das ohne die hierzulande übliche Autorisierung ins Netz gestellt wurde, zeigt Trump in seiner ganzen narzisstischen Unbedarftheit. Es ist ein langer Gedankenstrom, der manchmal assoziativ, manchmal wirr und weitgehend ungehindert dahinfliesst.

Bei einer Pressekonferenz hätten die Journalisten unterbrochen. Doch das übliche öffentliche Kreuzverhör zum Jahresende hat Trump als erster Präsident seit 15 Jahren verweigert. Seine Ausführungen machen deutlich, wie wichtig ihm auch nach einem Jahr noch ist, dass er die Wahl ohne fremde Hilfe gewonnen hat.

Minutenlang arbeitet er sich erneut an den ­angeblich frei erfundenen Russland-Verbindungen ab. Dann geht es weiter über Alabama, wo er den republikanischen Wahlverlierer Roy Moore nie unterstützt haben will, zur grossen Steuerreform und zu seinen Zukunftsplänen: Ein gigantisches Infrastrukturprogramm, eine Lösung für illegale Migrantenkinder und eine neue Gesundheitsreform wolle er zusammen mit den Demokraten auf den Weg bringen, kündigt Trump an. Das überrascht, weil er die Opposition meist bepöbelt. «Ich bewege mich immer in beide Richtungen», erläutert er nun.

Dass der selbstbewusste Präsident mit seiner Wiederwahl 2020 rechnet, kann kaum überraschen. Erstaunlich ist aber seine Begründung: «Zeitungen und Fernsehstationen werden mich unterstützen. Denn ohne mich gehen ihre Auflagen und Einschaltquoten in den Keller», prophezeit er.

(Berner Zeitung)