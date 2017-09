Trumps «Raketenmann» sorgt für Zündstoff

Der neue Spitzname von US-Präsident Donald Trump für seinen Erzfeind Kim Jong Un hat im Internet für Furore gesorgt. Wie bereits in einem Tweet am Sonntag nannte Trump den nordkoreanischen Staatschef am Dienstag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung «Rocket Man» – «Raketenmann». Kim sei ein «Rocket Man auf einer Selbstmordmission», sagte Trump den Delegierten und Staats- und Regierungschefs.

#RocketMan, Burning out his fuse out here alone. pic.twitter.com/1l2HRDTecA — Nick Johnston (@NickHJohnston) September 19, 2017

Mit der Formulierung bezog er sich offenbar auf Elton Johns Hit «Rocket Man», der auch bei mehreren seiner Wahlkampfveranstaltungen zu hören gewesen war. Internetnutzer veröffentlichten daraufhin sogenannte Memes, die Kim an einem Klavier zeigten, mit einer riesigen Sonnenbrille wie sie John in den 1970er Jahren getragen hatte. Andere posteten Bilder von Kim, der auf einer Rakete reitet.

Ein Sprecher von Elton John war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

"And I think it's gonna be a Jong Jong time!...Rocket man! Burning out his fuse up there alone!" pic.twitter.com/GPiZ7lUscc — Travon Free (@Travon) September 19, 2017

(chi)