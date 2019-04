Trumps Ministerin für innere Sicherheit geht im Streit

Das Treffen im Weissen Haus am Sonntagnachmittag scheint nicht geplant gewesen zu sein. Unklar ist, wer darum gebeten hat – Inlandsicherheitsministerin Kirstjen Nielsen oder US-Präsident Donald Trump. Wenige Stunden später jedenfalls ist eines sicher: Es war das wohl letzte Treffen der beiden in ihren jeweiligen Positionen. Trump verkündete am Washingtoner Abend, dass Nielsen ihren Posten verlässt. Kurz danach veröffentlichte Nielsen ihr Rücktrittschreiben.