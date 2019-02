Rubio, der perfekt Spanisch spricht, ist Sohn von kubanischen Auswanderern. Der Widerstand gegen das Castro-Regime in Havanna und die von Kuba unterstützte Regierung in Caracas treibt ihn seit vielen Jahren um. Die unter Barack Obama eingeschlagene Öffnung gegenüber Kuba lehnt er ab. In seiner Beziehung zu Trump profitiert der 47-Jährige auch davon, dass die professionelle US-Diplomatie an Einfluss verloren hat. Viele Posten sind nach wie vor unbesetzt, der Präsident zelebriert seine Abneigung gegen die «Experten» des Aussenministeriums.

Lieber hört er auf Leute wie Rubio. Er drängte Trump – unterstützt von Vizepräsident Mike Pence und dem nationalen Sicherheitsberater John Bolton – auch dazu, die Sanktionen gegenüber Maduros Regime auszuweiten. Das Weisse Haus habe ihn nach seiner Meinung «zu praktisch allen Themen in Lateinamerika befragt», sagte der Senator 2017. «Wir sind im Gespräch mit ihnen, und sie sind sehr offen.»

Wichtiger Swing State

Diese Offenheit ist wohl auch ­innenpolitischem Kalkül geschuldet. Rubio vertritt mit Florida einen wichtigen Swing State, der vor drei Jahren zu Trumps Wahlsieg beitrug. Die vielen Wähler mit kubanischen Wurzeln stimmten dabei mehrheitlich für Trump. Zuletzt ist auch die Zahl der Venezolaner im Bundesstaat stark gestiegen. Rund 36'000 registrierte Wähler sind in Venezuela geboren. Weil Wahlen in Florida oft nur durch wenige Tausend Stimmen entschieden werden, sind sie nun besonders umworben.

Es gibt Anzeichen, dass diese Gruppe Trumps Politik durchaus honorieren könnte. «In zwanzig Jahren war die Unterstützung für uns noch nie so gross wie heute», sagte Ernesto Ackerman, Vorsitzender einer Organisation von Exilvenezolanern, zur Nachrichtenagentur AP. Trump und die Republikaner hoffen, diese Gruppe langfristig an sich zu binden, so wie ihnen das bereits mit den politisch mehrheitlich konservativen Kuba-Amerikanern gelungen ist.

Sichtbar wurde dies Anfang Woche, als Trump in Miami eine Rede vor Venezolanern hielt, die daherkam wie ein Wahlkampfauftritt. Er zog dabei eine direkte Linie vom Maduro-Regime zum «Sozialismus» der US-Demokraten. «Aussenpolitik ist in Südflorida Innenpolitik», sagte dazu die demokratische Abgeordnete Debbie Wasserman Schultz, die wie fast alle Demokraten aus der Gegend die Politik der US-Regierung gegenüber Venezuela unterstützt. Zu dem Anlass in Miami wurde sie – wie auch ihre Parteikollegen – nicht eingeladen.