Die Kammer des Kongresses in Washington votierte am Donnerstag mit einer knappen Mehrheit für den von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Juristen William Barr – getragen durch die Stimmen der Republikaner. 54 Senatoren stimmten für Barr, 45 gegen ihn. Die Oppositionsvertreter waren also fast geschlossen gegen den neuen Justizminister.