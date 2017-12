Trumps Ex-Berater Flynn bekennt sich in Russland-Affäre schuldig

Der frühere Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, hat sich in einer Stellungnahme zu seinem Schuldeingeständnis in der Russland-Affäre geäussert. Es seien zahlreiche falsche Informationen über ihn verbreitet worden. Er erkenne jedoch auch an, dass die Handlungen, zu denen er sich schuldig bekannt hat, falsch waren.

«Ich arbeite daran, die Dinge richtigzustellen», heisst es in der Stellungnahme. Die Entscheidung, sich schuldig zu bekennen, habe er im besten Interesse für seine Familie und für das Land getroffen. «Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln.»

Poetic justice.



After issuing his guilty plea, Michael Flynn exits courthouse to chants of “Lock him up.”pic.twitter.com/jFeXOhjQG1 — Rob Bennett (@rob_bennett) December 1, 2017

Zuvor war Flynn von der US-Justiz formell beschuldigt worden, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Dokument des Sonderermittlers Robert Mueller hervorgeht. Der frühere General gilt als eine der Schlüsselfiguren in der Affäre um die Kontakte des Trump-Teams nach Russland.

«Fiktive Erklärungen»

Konkret geht es um die Aussagen, die Flynn zum Inhalt seiner Gespräche mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak gemacht hatte. Der frühere General hatte im Dezember 2016, also wenige Wochen vor dem Amtsantritt der Regierung von Präsident Donald Trump, mit Kisljak telefoniert.

Flynn habe zum Inhalt dieser Telefonate wissentlich «falsche, fiktive und betrügerische Erklärungen» abgegeben, heisst es in Muellers Dokument. Demnach hatte Flynn entgegen den Tatsachen bestritten, dass er die russische Regierung damals gebeten habe, auf die vom scheidenden Präsidenten Barack Obama verhängten Russland-Sanktionen nicht mit harten Gegenmassnahmen zu antworten.

«Flynn-Geständnis betrifft nur ihn selbst»

Flynn hat in seiner Aussage engste Mitarbeiter des Präsidenten belastet. Seine Kontakte nach Moskau seien von Trumps Übergangsteam gesteuert worden, das vor dem Amtsantritt dessen Präsidentschaft vorbereitete, erklärte er.

Das Weisse Haus hat Flynns Falschaussagen als dessen persönliche Fehlleistung dargestellt. «Nichts in dem Geständnis oder in der Anklage betrifft irgendjemand anderen als Herrn Flynn», heisst es in einer Stellungnahme des Weissen Hauses vom Freitag. Es seien dieselben Aussagen Flynns, die zu dessen Rücktritt im Februar dieses Jahres geführt hätten. (oli/sda)