Trumps Ex-Anwalt gesteht Lügen zur Russland-Affäre

Der frühere persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat sich nach Informationen mehrere US-Medien vor Gericht schuldig bekannt, wissentlich Falschaussagen bei seiner Anhörung im Kongress gemacht zu haben. Dabei geht es um ein Immobilienprojekt Trumps in Russland. Cohen war am Donnerstag überraschend vor einem New Yorker Gericht erschienen, um ein Schuldplädoyer abzulegen.