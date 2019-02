Eine Stunde treffen Donald Trump und Kurz mit seiner Delegation an diesem Mittwoch aufeinander, fünfzehn Minuten sprechen sie davon unter vier Augen. Anschliessend geht es für Kurz zur Dinnereinladung bei Ivanka Trump und Jared Kushner.

Kurz ist nicht nur für Grenell ein Rockstar, er gilt selbst bei Kritikern als politisches Ausnahmetalent – und vor allem als jemand, der ständig unterwegs ist, den grossen Auftritt auf der internationalen Bühne sucht und sich selbst als «Brückenbauer» inszeniert. Für den 32-jährigen Kanzler ist die Einladung nach Washington eine «Krönung», sagt der Politologe und US-Experte Heinz Gärtner von der Universität Wien. «Kurz hat Österreich mehr Gewicht verschafft und auch Aufmerksamkeit – sowohl positiv als auch negativ.» So ist die kleine Republik in den vergangenen Monaten besonders durch die Enthaltung beim UNO-Migrationspakt aufgefallen, die einen Domino-Effekt in Europa auslöste.

Trump will Brücke schlagen

Die rechte Positionierung der Regierung Kurz soll auch Trumps Interesse geweckt haben, oder zumindest das seiner Berater. Offiziell wird es bei dem Treffen um Handelsfragen gehen – aber inoffiziell sind sich Beobachter einig, dass Trump über Kurz eine Brücke zu den europäischen Rechten schlagen will. Der österreichische Kanzler ist zwar selbst ein Konservativer, aber sein Koalitionspartner FPÖ hat die Allianz der Rechtspopulisten im Europaparlament initiiert. Die Bilder von Kurz und Trump im Weissen Haus sollen deshalb vorrangig nach Europa ausstrahlen, ist Politologe Gärtner sicher. In den USA selbst ist Kurz zu unbekannt, um Trump innenpolitisch nützlich zu sein.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Trump-Biograf und investigative Journalist David Cay Johnston: «Trump trifft Kurz, weil Leute in seinem Stab gesagt haben, dass er ihn treffen muss», sagt er der österreichischen Presseagentur. Die ultrarechten Berater des US-Präsidenten hätten eine «klare Agenda». Sie sehen demnach in der FPÖ oder der ungarischen Regierungspartei Fidesz Bündnispartner.

Dass der US-Präsident eine Nähe zu Regierungschefs rechts der Mitte in Europa sucht, vermutet auch der frühere US-Sicherheitsberater Ben Rhodes. «Trump versucht, was schon George W. Bush getan hat, als es mit Frankreich und Deutschland nicht gut lief: Er sucht Regierungschefs kleinerer Staaten, um zu zeigen, dass er noch Freunde in Europa hat.» Österreich sei zwar klein, aber genau das könnte Trump zusagen, sagt Rhodes im Interview mit der österreichischen Presse. «Er scheint sich wohler an der Seite der Vertreter kleinerer Staaten zu fühlen. Vielleicht, weil er sich dann selbst als ‹grössere Person› inszenieren kann.»