Die feierliche Zeremonie in Brasília lief noch, als US-Präsident Donald Trump einen Tweet absetzte: «Glückwunsch an Präsident Jair Bolsonaro, der gerade eine grossartige Rede zur Amtseinführung gehalten hat – die USA sind mit Ihnen!» Der Vereidigte bedankte sich prompt für die «ermutigenden Worte» aus Washington. Gestern doppelte er nach und erklärte, er sei offen für eine Militärbasis der USA in seinem Land.