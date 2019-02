Laut Danahar war der Zugang zum Medienbereich während der Trump-Veranstaltung unbeaufsichtigt. Auch hätten keine Sicherheitsbeamten während oder nach der Attacke eingegriffen. Danahar trat damit der Darstellung von Trumps Wahlkampfteam für 2020 entgegen, welches das «rasche Eingreifen» der Sicherheitskräfte gelobt hatte.

Donald Trump supporter attacks BBC cameraman as US president speaks at a campaign rally in Texas [tap to expand] https://t.co/PTAxA4uBSgpic.twitter.com/LMaWQLGxGT

— BBC News (World) (@BBCWorld) 12. Februar 2019