Trump will mehr hochqualifizierte Einwanderer

US-Präsident Donald Trump will die Einwanderung in die USA stärker als bislang nach Leistungskriterien steuern. Trump stellte am Donnerstag seine Reform für die Einwanderungspolitik des Landes vor. Die Reform sieht unter anderem eine deutliche Erhöhung der Einwanderungsquote für Fachkräfte vor. Ausländer sollen zudem künftig Englisch lernen und einen Einbürgerungstest absolvieren, bevor sie einwandern dürfen. Die Opposition erteilte den Plänen gleich eine Absage.