Trump will innert fünf Jahren auf den Mond

Das Weisse Haus will binnen fünf Jahren wieder Astronauten auf den Mond schicken. Auf Anordnung von Präsident Donald Trump sehe die «offizielle Politik» vor, dass die erste Frau und der nächste Mann auf dem Mond Astronauten aus den USA sein sollen, sagte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag in einer Rede in Huntsville im US-Bundesstaat Alabama. Zugleich übte Pence scharfe Kritik an der US-Raumfahrtbehörde Nasa, der er «bürokratische Schwerfälligkeit» vorwarf.