Trump will Putin wegen Ukraine-Krise nicht treffen

Da Russland die ukrainischen Marinesoldaten und Schiffe noch nicht an Kiew zurückgegeben habe, halte er es für besser «für alle Seiten», das Treffen nicht abzuhalten, schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump wird am Donnerstagabend in Buenos Aires zum zehnjährigen Jubiläum der G-20-Gipfel erwartet. Er äusserte die Hoffnung, dass die Situation bald «gelöst» sei, dann werde er sich wieder mit Putin treffen.

....in Argentina with President Wladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved!

