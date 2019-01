In der heftigen Debatte um die Mauer an der Grenze zu Mexiko hat Donald Trump ein Spitzentreffen mit Vertretern der Demokraten abrupt verlassen. Es sei «totale Zeitverschwendung» gewesen, schrieb der amerikanische Präsident am Mittwoch auf Twitter.

Er habe die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, gefragt, ob sie den Geldern für eine Mauer zustimmen werde, wenn er den Stillstand der Regierung beende. Sie habe nein gesagt, woraufhin er das Treffen beendet habe, fügte er hinzu.