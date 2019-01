Pizza, Hamburger und Pommes anstelle feiner Häppchen: Wegen der Haushaltssperre hat US-Präsident Donald Trump ein Hochschul-Football-Team im Weissen Haus mit Fastfood bewirtet. «Wir haben amerikanisches Fastfood bestellt und ich habe es bezahlt», sagte Trump am Montag, bevor er die Clemson Tigers in seinem Amtssitz in Washington empfing. «Es ist wegen des Shutdowns, wie Sie wissen.»