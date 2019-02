Zwei Dinge gefallen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump besonders gut im Weissen Haus. Zum einen mag er die vielen Kronleuchter, zum anderen ist er zufrieden damit, wie viele grosse Fernseher er überall im Gebäude hat installieren lassen. Ausserdem ist er stolz auf sein ausgefeiltes System, auf mehreren Bildschirmen zwischen den Programmen hin und her zu springen, denn obwohl Fox News sein Lieblingssender ist, will er manchmal auch wissen, was auf den anderen Kanälen läuft. Es könnte ja zum Beispiel um ihn gehen.