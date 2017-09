Trump nimmt McCain mit neuem Video in die Mangel

Wegen zu grossen Widerstands in den eigenen Reihen steuern die Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei ihrer Gesundheitsreform auf ein Debakel zu. Für einen Gesetzentwurf, der die Krankenversorgung Obamacare abschaffen und durch ein neues System ersetzen soll, bekommen die Konservativen keine Mehrheit zusammen. Die Zeit drängt: In wenigen Tagen läuft eine Sonderregelung aus, die die Abschaffung der Krankenversorgung ungemein schwieriger macht.

Die republikanische US-Senatorin Susan Collins erklärte am Montagabend, sie könne die Pläne nicht mittragen. Damit stieg die Zahl der republikanischen Abweichler auf drei. In den vergangenen Tagen hatten bereits die Senatoren Rand Paul und John McCain erklärt, gegen das Gesetz stimmen zu wollen. Es ist unklar, ob es so überhaupt zu einer Abstimmung kommen wird.

Trump nimmt McCain aufs Korn

Bei ihren Plänen stehen die Republikaner unter massivem Zeitdruck. Wenn am 30. September kein Gesetz unterzeichnet ist, sind im Senat für die Partei unerreichbare 60 der 100 Stimmen nötig, weil dann wegen des Auslaufens einer befristeten Sonderregel keine einfache Mehrheit mehr reicht.

Präsident Donald Trump hat im Speziellen Senator John McCain schon mehrfach angegriffen, der am Freitag erklärt hatte, dass er den jüngsten Vorstoss nicht unterstützen werde. Der Präsident wirft dem republikanischen Senator aus Arizona vor, er löse sein Versprechen nicht ein, Obamacare abzuschaffen und zu ersetzen.

Tatsächlich hatte McCain in den «Repeal and replace Obamacare»-Chorus der Republikaner eingestimmt – und nun reibt ihm das Trump mit einem Video auf Twitter unter die Nase. «Eine komplette Kehrtwende, nachdem er das jahrelang gesagt hat», schreibt Trump.

A few of the many clips of John McCain talking about Repealing & Replacing O'Care. My oh my has he changed-complete turn from years of talk! pic.twitter.com/t9cXG2Io86