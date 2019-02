Der Vorfall erinnert auch an die berüchtigte «Access Hollywood»-Aufzeichnung. Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl hatte die «Washington Post» das Video aus dem Jahr 2005 veröffentlicht, in dem Trump sich bei laufendem Mikrofon aber hinter verschlossenen Tür in vulgären Worten mit sexuellen Übergriffen auf Frauen brüstet.

Er fühle sich «automatisch» zu schönen Frauen hingezogen, so Trump. «Ich fange einfach an, sie zu küssen, ich warte nicht einmal.» Er brüstet sich damit, wie er seine Bekanntheit ausnützt, um Frauen zu küssen und unsittlich zu berühren. «Und wenn du ein Star bist, dann lassen sie dich das auch tun. Du kannst ihnen in den Schritt fassen (orig.: ‹grab them by the pussy›). Du kannst alles machen», sagte er in dem Video. Trump sagte er zu seiner Verteidigung, das sei nun einmal «locker room talk» – also die Art und Weise, wie sich Männer in Herrenrunden in der Umkleidekabine unterhalten.