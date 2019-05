Trump kann sich einen Krieg mit dem Iran nicht leisten

Steht eine militärische Konfrontation Washingtons mit dem Iran an? Blufft die Trump-Administration, oder will der Präsident unter dem Druck der Hardliner in den eigenen Reihen tatsächlich militärisch gegen Teheran vorgehen? Eine solche Entscheidung wäre die grösste politische Fehlkalkulation seit der US-Intervention im Irak, die als bislang folgenschwerster Irrtum der amerikanischen Aussenpolitik in diesem Jahrhundert gilt.

Erinnerungen an 2003 werden wach

So manches erinnert an die dramatischen Monate vor Kriegsbeginn im März 2003: Unter Berufung auf geheime Informationen werden auch jetzt nicht näher bezeichnete Bedrohungen gemeldet, die eine amerikanische Reaktion rechtfertigen könnten. 2002 erfanden die Neokonservativen um Präsident George W. Bush vom Irak ausgehende Gefahren, die nicht existierten. Man bauschte auf und verdonnerte die CIA zur selektiven Interpretation von Erkenntnissen.

Ob Uran aus Niger, al-Qaidas Präsenz im Irak, Saddams Massenvernichtungswaffen: Die Behauptungen Washingtons waren allesamt an den Haaren herbeigezogen. Sie dienten dem Zweck, Kriegsgründe zu liefern und eine Intervention im Irak zu legitimieren.

Die Geschichte mag sich gelegentlich wiederholen, eine militärische Auseinandersetzung der Vereinigten Staaten mit den iranischen Ayatollahs aber wäre weder Tragödie noch Farce, sondern ein politisch selbstmörderisches Unterfangen für Donald Trump. George W. Bush wusste die Öffentlichkeit 2003 hinter sich: 9/11 war lebendig im amerikanischen Bewusstsein, nach dem unkonventionellen Krieg in Afghanistan gegen al-Qaida und die Taliban 2001 und 2002 musste ein «traditioneller» Krieg mit Panzern und Divisionen her.

Das Kriegsfieber erfasste damals auch den Kongress

Viele Medien im In- wie Ausland – in der Schweiz sowohl die NZZ als auch die «Weltwoche» – fielen auf die Propaganda der Regierung Bush herein. Und in den Vereinigten Staaten brach ein Kriegsfieber aus, das auch den zunächst zögerlichen Kongress erfasste. US-Alliierte in Europa meldeten zwar Skepsis an, etliche von ihnen aber folgten dem texanischen «Kriegspräsidenten» in sein quixotisches Abenteuer. Es kostete Hunderttausende Menschen das Leben, vertrieb Millionen – und katapultierte den Irak in Teherans Orbit.

Donald Trump befindet sich in einer kaum vergleichbaren Situation: Falken wie sein Sicherheitsberater John Bolton, der gleichfalls konfrontative Aussenminister Mike Pompeo sowie der Chef des für eine Militäraktion gegen Teheran zuständigen Zentralkommandos, General Kenneth McKenzie, müssten einen Krieg für einen Präsidenten führen, dem eine Mehrheit der Amerikaner misstraut.