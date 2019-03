Trump ist nicht der einzige Gewinner dieses Freispruchs

Die Absolution kam am Sonntagnachmittag Washingtoner Ortszeit in Form eines vierseitigen Briefs von Justizminister William Barr an den Kongress: Nach fast zwei Jahren, in denen die amerikanische Öffentlichkeit seine Arbeit mit Spannung verfolgte, hat Russland-Sonderermittler Robert Mueller seinen Befund vorgelegt. Weder trafen Donald Trump und Mitglieder seines Wahlkampfstabs 2016 Absprachen mit Russland noch gingen sie eine Verschwörung mit Moskau ein zum Zweck der Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl.