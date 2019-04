Trump hütet die Pforte zum gelobten Land

Trumps Antwort darauf ist eine Drohung: Er möchte die Grenze dichtmachen. «Unsere Auffanglager sind voll, und wir werden keine Illegalen mehr aufnehmen, als Nächstes wird die Grenze geschlossen», twitterte er am Montag. Es sei ihm «ernst damit».

Sein Migrationsberater und Scharfmacher Stephen Miller will die Länder Zentralamerikas, woher die meisten Migranten kommen, in die Pflicht nehmen. Nur so könnten die «wertlosen Asylansprüche» eingedämmt werden, sagt er.

Die USA tragen eine Mitschuld

Was aber ist wertlos und was ist nicht wertlos? Honduras, Guatemala und El Salvador sind die Heimat der meisten, die auf die Grenze zustreben. Gewalt, Armut und kriminelle Banden prägen den Alltag dieser Verzweifelten. Die USA tragen daran Mitschuld. Zentralamerika war immer ihr Hinterhof, eine Sammlung von Bananenrepubliken, in denen Schmuddelkinder lebten und Autokraten von Gnaden Washingtons regierten. Mucksten die Bewohner auf, war die CIA zur Stelle.

Trump wirft dem armseligen Trio vor, nicht genug gegen die Auswanderung zu tun. Er möchte deshalb 500 Millionen Dollar US-Hilfsgelder für die Region streichen – was die Lage verschlimmern wird. Es werden noch mehr Verzweifelte versuchen, das gelobte Land zu erreichen. Auch wenn Trump die Grenze schliessen sollte. Dann werden sich die Migranten durch die Wüsten in Texas und Arizona schleppen. Sie werden über den Rio Grande schwimmen und in kleinen Booten an der kalifornischen Küste landen. Manche werden dabei sterben.