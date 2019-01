US-Präsident Donald Trump hat den Demokraten die Schuld für den seit fast drei Wochen anhaltenden Regierungsstillstand gegeben. An der Grenze zu Mexiko gebe es eine Sicherheitskrise, Drogen und zahlreiche illegale Einwanderer kämen in die USA.

Dies sagte der Republikaner am Dienstagabend in einer Rede an die Nation. Seine Regierung müsse darauf reagieren. Die Demokraten verweigerten aber die Zustimmung, für eine Grenzmauer 5,7 Milliarden Dollar bereitzustellen. Der teilweise Stillstand der Regierung sei nur darauf zurückzuführen, dass die Demokraten «Grenzsicherheit nicht finanzieren wollen».