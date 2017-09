Trump erzürnt Briten mit London-Tweets

US-Präsident Donald Trump hat die Bombenexplosion in der Londoner U-Bahn genutzt, um für das von ihm geforderte Einreiseverbot in die USA zu werben. In einer Reihe von Tweets schrieb Trump am Freitag, Terroristen hätten unter den Augen der britischen Polizeibehörde Scotland Yard zugeschlagen. Trump fügte hinzu, sein Reiseverbot gegen sechs überwiegend von Muslimen bewohnte Länder sollte «grösser, härter und genauer» sein – «aber dummerweise wäre das nicht politisch korrekt», erklärte er.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

Mitten im Berufsverkehr war am Freitagmorgen ein selbst gebauter Sprengsatz in einer Londoner U-Bahn detoniert. Mindestens 22 Menschen wurden verletzt. Die Polizei stufte die Explosion als Terroranschlag ein, den fünften in Grossbritannien in diesem Jahr.

«Versager-Terroristen» und Scotland Yard

Trump schrieb dazu: «Ein weiterer Anschlag in London durch einen Versager-Terroristen. Das sind kranke und verrückte Leute im Visier von Scotland Yard. Müssen proaktiv sein!» Kurz darauf folgte sein Rat: «Mit Loser-Terroristen muss viel härter umgegangen werden. Das Internet ist ihr wichtigstes Rekrutierungswerkzeug, das wir abschneiden und besser nutzen müssen!» Später sagte er: «Wir müssen härter sein und wir müssen schlauer sein.»

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

Scotland Yard lehnte einen Kommentar ab. Premierministerin Theresa May sagte nur: «Ich glaube, es ist nie hilfreich für irgendjemanden, über laufende Ermittlungen zu spekulieren.» Das Weisse Haus äusserte sich auf eine Anfrage zunächst nicht. Auch die Polizei findet Trumps verbale Attacken nicht lustig: Sie spricht von einer «nicht hilfreichen Spekulation».

We have made more progress in the last nine months against ISIS than the Obama Administration has made in 8 years.Must be proactive & nasty! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017

Trumps Einreiseverbot richtet sich gegen Bürger aus den überwiegend muslimischen Staaten Syrien, Sudan, Somalia, Libyen, Iran und Jemen. Bis zu einer Entscheidung des Obersten Gerichts ist es teilweise ausgesetzt. (oli/dapd)