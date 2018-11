Trump droht General Motors mit Kürzungen

US-Präsident Donald Trump droht General Motors (GM) nach der Ankündigung umfangreicher Stellenstreichungen mit der Kürzung von Fördermitteln. Er sei sehr enttäuscht von dem Autobauer und der Unternehmenschefin Mary Barra, schrieb Trump auf Twitter.

«Wir prüfen, alle GM-Subventionen zu kürzen, inklusive der für Elektroautos», fügte er hinzu. Trumps Job-Agenda könnte eine solche Bestrafung des grössten Autokonzerns im Lande aber eher schaden.

Das «Wall Street Journal» kritisierte den Konfrontationskurs am Mittwoch in einem Editorial: «Trump glaubt, er könne die Märkte kommandieren, so wie Knut der Grosse glaubte, die Flut kommandieren zu können».

Die Legende besagt, dass der einstige dänische Herrscher Knut dem Wasser befahl, zurückzuweichen. Ebenso aussichtslos sei Trumps Anstrengung, den Wandel von Verbrauchervorlieben und Technologie im Autosektor zu stoppen, so der Leitartikel.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. November 2018