Im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und den Demokraten um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko verhärten sich die Fronten. In einer Rede an die Nation, die live aus dem Oval Office übertragen wurde, zeichnete Trump am Dienstagabend ein überaus düsteres Bild von der «Krise» an der Grenze. Die Sicherheit der Amerikaner sei durch Drogen und kriminelle Einwanderer bedroht, die über die Grenze kämen, sagte er. Der Bau einer Mauer sei daher zum Schutz der US-Bürger unerlässlich, der Kongress müsse das Geld dafür bereitstellen.