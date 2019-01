US-Präsident Donald Trump trägt den Haushaltsstreit an die mexikanische Grenze. Seine Sprecherin Sarah Sanders kündigte für Donnerstag einen Besuch Trumps an der südlichen Grenze der USA an. Dort werde er diejenigen treffen, die sich «an den Fronten der nationalen und humanitären Krise» befänden. Details würden in Kürze folgen.