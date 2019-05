Trump begnadigt Kriegsverbrecher

Darf hoffen:

Ex-Navy-Seal Edward Gallagher.

Auch ein ehemaliger Söldner der berüchtigten Sicherheitsfirma Blackwater, der wegen seiner Mitschuld an einem Massaker an irakischen Zivilisten verurteilt wurde, wird womöglich in Kürze begnadigt werden. Mehreren Marineinfanteristen, denen zur Last gelegt wurde, in Afghanistan auf die Leiche eines Taliban uriniert zu haben, winkt gleichfalls präsidiale Milde.

Trumps politisches Kalkül ist klar: Er trägt den Wünschen seiner Basis Rechnung und hofft bei der Präsidentschaftswahl 2020 auf Millionen Stimmen von Angehörigen der US-Streitkräfte und Veteranen. Zudem erhält er Zustimmung von konservativen Medien wie Fox News, die sich seit geraumer Zeit für die Gnadenerweise eingesetzt haben.

Trumps Recht auf Begnadigungen

Dass Trumps Aktionen den Anschein erwecken, die Ermordung von Zivilisten und Gefangenen in Kriegsgebieten habe keine strafrechtlichen Konsequenzen, stört seine politische Klientel nicht. Erst kürzlich hatte die US-Regierung der Chefanklägerin des Internationalen Gerichtshofs (IGH), Fatou Bensuda, ein Einreisevisum verweigert, weil sie mutmassliche US-Kriegsverbrechen in Afghanistan untersuchen wollte.

Die USA erkennen die Rechtsprechung des IGH nicht an, und Trumps erwartete Gnadenerweise werden es zusätzlich erschweren, mögliche Kriegsverbrechen aufzuklären und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Verhindert werden können die Gnadenerweise nicht: Artikel II der US-Verfassung räumt dem Präsidenten ein nahezu absolutes Recht auf Begnadigungen ein.