Dieser Artikel regelt die Nachfolge eines US-Präsidenten im Falle seines Todes, seines Rücktritts, seiner Amtsenthebung oder wegen Unfähigkeit. Demnach kann das Staatsoberhaupt auf Betreiben seines Kabinetts abgesetzt werden, wenn er «unfähig» ist, «die Pflichten und Vollmachten seines Amtes auszuüben». Kriterien für diese «Unfähigkeit» sind nicht definiert, gemeint sind generell physische oder mentale Beeinträchtigungen. Rosenstein sei «auf jeden Fall sehr besorgt über den Präsidenten, über seine Fähigkeit und sein Ziel zu diesem Zeitpunkt» gewesen, so McCabe.

«Putin sagte ihm, Nordkorea besitze keine solchen Raketen»

Auch in den Wochen danach habe Trump eine «komische Affinität» zu Russland an den Tag gelegt. Ein FBI-Mitarbeiter habe ihm nach einem Treffen mit dem US-Präsidenten gesagt, er habe eine Serie von zusammenhangslosen Tiraden losgelassen.

Bemerkenswert sind dabei die Aussagen des US-Präsidenten im Zusammenhang mit Nordkorea. «Trump glaubte nicht, dass Nordkorea die Fähigkeit besitzt, mit seinen Raketen das US-Festland zu erreichen», schilderte McCabe. «Und er glaubte es nicht, weil ihm Putin gesagt hatte, Nordkorea besitze keine solchen Raketen.»

Geheimdienstmitarbeiter hätten dem Präsident geantwortet, dass dies im Widerspruch zu allen Erkenntnissen der US-Geheimdienste stünde. «Und der Präsident antwortete: ‹Das ist mir egal, ich glaube Putin.›»

McCabe zeigte sich sehr beunruhigt von Trumps Aussage: «Das war einfach eine ganz verblüffende Aussage.» Die Geheimdienste würden viel Energie darin investieren, den Entscheidungsträgern mit soliden Informationen zu helfen. «Diese Ungläubigkeit und mangelnde Lernbereitschaft zu sehen, war schockierend», so McCabe.

Trump: Sie haben «einen sehr illegalen Akt» geplant

Rosenstein steht laut Medienberichten von Anfang Januar kurz vor der Ablösung. McCabe selbst war im März von Trump gefeuert worden. Der US-Präsident warf ihm Unaufrichtigkeit vor beim Umgang des FBI mit den Ermittlungen gegen Trumps Gegenkandidatin bei der Präsidentschaftswahl 2016, Hillary Clinton.

Der US-Präsident bezichtigte McCabe am Montag nach dem Interview der Lüge. «Wow, so viele Lügen des inzwischen in Ungnade gefallenen FBI-Direktor Andrew McCabe», so Trump auf Twitter. Es sehe so aus, als hätten McCabe und Rosenstein «einen sehr illegalen Akt» geplant und seien erwischt worden. Die zwei schuldeten Trumps Wählern eine Erklärung.

Auch der republikanische Senator Lindsey Graham stiess ins gleiche Horn – wenn auch etwas wortgewandter. McCabe beschuldige Rosenstein im Grunde «eines administrativen Coups, um den Präsidenten mit dem 25. Zusatzartikel zu beseitigen.» Doch Rosenstein bestreite das. Und so versprach Graham, der dem Senatsausschuss für Justiz vorsteht, eine Anhörung darüber zu halten, «wer die Wahrheit sagt und was tatsächlich passiert ist».