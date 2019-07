Trump: Umweltschutz ja, aber nicht auf Kosten von Jobs

Donald Trump hat den Kurswechsel seiner Regierung in der Umwelt- und Klimapolitik gerechtfertigt und als unabdingbar für das wirtschaftliche Wohl des Landes dargestellt. Frühere Regierungen hätten mit ihrem Kurs den Energiesektor und die Arbeiter des Landes bestraft und dabei die Welt doch nicht sauberer gemacht, sagte der US-Präsident am Montag in Washington.