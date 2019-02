Grosse Teile davon kann er für den Bau einer Grenzbefestigung verwenden. Inbegriffen sind 1,375 Milliarden Dollar aus dem Haushalt, die zwar für Grenzsicherung verwendet werden dürfen, nicht aber für den Bau einer Mauer oder eines Zaunes. Der Budgetchef des Weissen Hauses, Mick Mulvaney, sagte dazu, das Geld garantiere, dass «wir tun können, was wir tun wollen». Dies bedeute zunächst den Bau von 234 Meilen Grenzbefestigung.

Trump begründet die angebliche Notwendigkeit des Mauerbaus in seiner Rede mit einer untragbaren Situation an der Grenze. Die Grenzschützer hätten mit Zehntausenden illegalen Grenzübertritten zu kämpfen. Viele der Migranten aus Ländern Lateinamerikas seien Kriminelle, die im Drogen- oder Menschenhandel aktiv seien. Es sei allen klar, dass die Mauer gegen die Invasion der Kriminalität in die USA wirksam sei, sagt er. Deshalb werde er nun den Notstand ausrufen, um die Mauer bauen zu können. Der Notstand sei nichts Aussergewöhnliches, schon viele Präsidenten hätten diesen ausgerufen.

«Ich denke, ich werde gewinnen»

Trump ist sich bewusst, dass er wegen dem Notstand von den Demokraten verklagt werde. «Ich rufe den Notstand aus, nun könnt ihr mich verklagen», sagte er ironisch und mit Bezug auf den Einwanderungs-Bann, der durch sämtliche Gerichte ging, nahm er auch bereits den Ausgang dieser Klagen voraus: Er werde mehrere Niederlagen einstecken müssen, bis des oberste Gericht, der Supreme Court, ihm dann Recht geben werde, weil es sich eben wirklich um einen Notstand handelt, sagte der US-Präsident. Er denke, er werde gewinnen.

Noch während er Fragen der Journalisten beantwortete kündigte der Bundesstaat New York eine Klage gegen die Notstandserklärung an. Die Ausrufung des Notstands «ohne legitimen Grund» könnte zu einer «Verfassungskrise» führen, erklärte die dortige Generalstaatsanwältin Letitia James. New York werde einen solchen «Machtmissbrauch» nicht hinnehmen und dagegen mit allen juristischen Mitteln vorgehen.

«Ich bekomme meine Zahlen von vielen Quellen»

Im Publikum sassen mehrere sogenannte «Angel Moms» mit Fotos ihrer angeblich durch undokumentierte Migranten ermordeten Kinder. Trump bat zwei Frauen aufzustehen, die ihre Tochter und ihren Mann durch Gewalt verloren hätten. Ob die vom Präsidenten beschriebene Sicherheitskrise an der Grenze aber tatsächlich besteht und er zur Ausrufung des Notstands berechtigt ist, ist allerdings heftig umstritten.