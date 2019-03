In einer ungewöhnlichen Stegreif-Rede vor konservativen Aktivisten hat US-Präsident Donald Trump Kritik zurückgewiesen. Er werde an jeder Ecke mit «kranken», «irren» und «schmutzigen» Gegnern konfrontiert, vor allem von Mitgliedern der Demokratischen Partei, sagte Trump in einer mehr als zweistündigen Rede bei der Jahresversammlung konservativer Aktivisten und Parlamentarier (CPAC) in National Harbor im Washingtoner Vorort Voxon Hill.