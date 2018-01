Trump – ein Fall für die Psychiatrie?

Bandy Lee erforscht seit zwanzig Jahren an der Eliteuniversität Yale psychische Störungen, die in gewaltsames Verhalten münden. Was sie beim 45. Präsidenten der USA beobachtet, beunruhigt Lee so sehr, dass sie öffentlich Alarm schlägt. Trump sollte bei seiner medizinischen Routineüberprüfung am 12. Januar auch auf seinen geistigen Zustand hin untersucht werden; notfalls gegen seinen Willen.

Die Gründe dafür ­legte die Psychiaterin in einem vertraulichen Gespräch mit mehr als einem Dutzend Abgeordneten und Senatoren aus beiden Parteien im US-Kongress dar. Dieses fand bereits Anfang Dezember statt und sickerte nun im Zusammenhang mit der Veröffentlichung Michael Wolffs Bestseller «Fire and Fury» an die Öffentlichkeit durch.

Wolffs auf mehr als 200 Interviews im Umfeld des Präsidenten basierende Naheinstellung Trumps, zeichnet das Bild eines dünnhäutigen Narzissten, der im Amt überfordert ist und von seinen engsten Beratern nicht für voll genommen wird. Für Psychiaterin Lee ist das ein Grund mehr, die mentale Gesundheit des Präsidenten zu evaluieren.

«Er verliert Bezug zur Realität»

Ein nuklearer Holocaust auf der Koreanischen Halbinsel sei nicht die einzige Gefahr, die von Trump ausgehe, sagte Lee dem Onlinemagazin «Vox». «Der Präsident ist nicht dazu in der Lage, mit gewöhnlichem Stress wie einfacher Kritik oder unvorteilhaften Nachrichten umzugehen.» Er sei paranoid, kehre immer wieder auf Verschwörungstheorien zurück und verliere den Bezug zur Realität.

«Die schiere Häufigkeit seiner Tweets reflektiert den rasenden Zustand, in dem sich sein Gehirn befindet», warnt Lee, die sagt, dies sei keine Diagnose der Persönlichkeit Trumps, sondern bloss die Warnung vor einer gefährlichen Situation.

Als wollte Trump die Diskussion über seinen Geisteszustand selber anfeuern, verteidigte er sich am Samstag via Twitter mit einer Serie beispielloser Kommentare. Seine beiden stärksten Eigenschaften seien «mentale Stabilität und die Tatsache, dass ich richtig schlau bin». Er habe sich von einem sehr erfolgreichen Geschäftsmann über einen Topstar im Fernsehen zum Präsidenten der USA hochgearbeitet. «Ich denke, das zeigt nicht nur, dass ich clever bin, sondern ein Genie. Und ein mental gefestigtes Genie obendrein.»

Genau daran lässt Wolffs Bestseller «Fire and Fury» zweifeln. Unterlegt mit Beispielen und Zeugnissen von Personen, die täglich mit Trump zu tun haben, zeichnet er das Bild eines mental instabilen Präsidenten, der mit dem Amt überfordert ist.

Darüber hinaus habe er auch intellektuell keine Kapazität, sich mit Sachthemen vertraut zu machen. Trump lese nicht, sei unwillig, «Informationen von Dritten aufzunehmen», und lebe in einer Welt aus «Übertreibungen, Hirngespinsten und der Verkrüppelung von Fakten».

Nach einem Jahr im Amt, so Wolff in seinem vernichtenden Fazit, seien alle Personen in Trumps Umfeld «zu einhundert Prozent zu dem Schluss gelangt, dass er nicht die Fähigkeit hat, in seinem Job zu funktionieren».

Viele Psychologen stimmen zu

Yale-Psychiaterin Lee hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres zusammen mit 27 renommierten Kollegen einen Sammelband unter dem Titel «Der gefährliche Fall Donald Trump» veröffentlicht. Darin wird der Charakter eines Soziopathen beschrieben, dessen Psyche auch Züge von jener Adolf Hitlers aufweist.

Das trug den Verfassern die Kritik des Fachverbandes der Psychiater ein, dessen offizielle Politik Ferndiagnosen öffentlicher Personen verbietet. Diese Selbstbeschränkung wird von den Mitgliedern immer häufiger hinterfragt. Viele gehören zu den mittlerweile schon 60'000 Unterzeichnern einer Petition des Magazins «Psychology Today», die eine medizinische Untersuchung Trumps fordert.

Psychiaterin Lee will in den kommenden Tagen mit weiteren Kongressmitgliedern zusammentreffen. «Wir brauchen definitive Antworten.»

(Berner Zeitung)