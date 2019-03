Bei der Passkontrolle wurde Guaidó nicht aufgehalten. «Wir sind wie freie Bürger nach Venezuela eingereist», teilte er mit. Er begab sich danach ins Zentrum der Hauptstadt, um auf einer von ihm einberufen Grosskundgebung aufzutreten.

Seine Rückkehr war in aller Welt mit Spannung erwartet worden, denn an ihr könnte sich der Machtkampf um Caracas entscheiden. Auf einmal steht der autokratische Staatschef Nicolás Maduro wie ein Verlierer da, denn er hatte eine Verhaftung Guaidós angedroht, der vor gut einer Woche trotz Ausreiseverbots in Kolumbien aufgetaucht war. «Er kann hier nicht einfach aus- und einreisen», sagte Maduro. Jetzt hat Juan Guaidó bewiesen: Doch, er kann.

Maduro wagte es nicht

Damit stellt sich die Frage neu, wer in Venezuela tatsächlich die Grenzen kontrolliert und effektiv die Macht ausübt. Am 23. Februar hatte Guaidó in dieser Hinsicht eine schwere Niederlage einstecken müssen. Es war ihm nicht gelungen, humanitäre Hilfsgüter von Kolumbien aus über die Grenze zu bringen. Die meisten Grenzschützer standen treu zu Maduro und blockierten die Transporte.

Im Anschluss unternahm Guaidó eine einwöchige Tour durch Südamerika. Er besuchte die Präsidenten von Brasilien, Paraguay, Argentinien und Ecuador. Am Sonntag wandte er sich von einem unbekannten Ort aus in einer Videobotschaft an die Venezolaner. Dabei bekräftige er seine Absicht, am Montag «nach Hause» zu kommen: «Wenn das Regime es wagen sollte, mich zu entführen, wäre das einer seiner letzten Fehler.»

Maduro wagte es offenbar nicht. Das könnte auch mit eindringlichen Warnungen aus Brüssel und Washington zusammenhängen. Die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini hatte mitgeteilt, jegliche Massnahmen, die Guaidós «Freiheit, Sicherheit oder persönliche Integrität» gefährde, werde zu einer eheblichen Eskalation der Spannungen führen. Die USA drohten mit einer «starken Reaktion» für den Fall, dass Guaidós Einreise verhindert werde.