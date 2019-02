Mit dem Benefizkonzert wollen der britische Milliardär Richard Branson und die venezolanische Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó zehn Millionen US-Dollar an Spenden für die humanitäre Hilfe für Venezuela einsammeln. Mit weiteren staatlichen Hilfszusagen sollen innerhalb von 60 Tagen bis zu insgesamt 100 Millionen Dollar zusammenkommen.

Den Konzertauftakt nahe der Grenzbrücke Tienditas machte am Freitag die venezolanische Sängerin Reymar Perdomo mit ihrem Lied «Me fui» (Ich bin gegangen).

Unter dem Motto «Hände weg von Venezuela» veranstaltet Staatschef Nicolás Maduro auf der anderen Seite der Grenze ein Gegenkonzert. Zu der von der Regierung organisierten Veranstaltung in knapp 300 Metern Entfernung versammelten sich zunächst nur wenige Menschen.

Freiwillige bereit füt Transport der Hilfsgüter

Am Samstag wollen Tausende freiwillige Helfer die bereits in Cúcuta bereitstehenden Hilfsgüter nach Venezuela schaffen. Staatschef Maduro hält die humanitäre Hilfe allerdings für einen Vorwand für eine militärische Intervention in dem südamerikanischen Land und hat die Streitkräfte angewiesen, die Lieferungen nicht passieren zu lassen.

Die sozialistische Regierung von Maduro kündigte an, ihrerseits Lebensmittelpakete an die aus ihrer Sicht notleidende kolumbianische Bevölkerung zu verteilen und kostenlose ärztliche Untersuchungen und Behandlungen anzubieten.

Pink-Floyd-Sänger Waters kritisiert Konzert

Roger Waters hat das Benefizkonzert scharf kritisiert. Branson sei auf einen «Trick» der USA hereingefallen, sagte der Pink-Floyd-Sänger am Dienstag in einem auf Twitter veröffentlichten Video. «Es hat nichts mit den Bedürfnissen der venezolanischen Bevölkerung zu tun, es hat nichts mit Demokratie zu tun, es hat nichts mit Freiheit zu tun, es hat nichts mit Hilfe zu tun.»

«Wollen wir wirklich, dass Venezuela zu einem neuen Irak, Syrien oder Libyen wird», fragte Pink-Floyd-Sänger Waters jetzt mit Blick auf andere US-Militäreinsätze. «Ich nicht, und das venezolanische Volk auch nicht.»

Er habe Freunde in der venezolanischen Hauptstadt Caracas, fuhr der britische Musiker fort. Anders als von den USA behauptet gebe es «keinen Bürgerkrieg, kein Chaos, keinen Mord, keine offensichtliche Diktatur, keine Masseninhaftierung der Opposition, keine Unterdrückung der Presse».

Opposition: Soldaten töten Indigene an Grenze

Bei Zusammenstössen zwischen venezolanischen Soldaten und Indigenen an der Grenze zu Brasilien ist nach Angaben der Opposition eine Frau getötet worden. Mindestens 15 weitere Menschen seien bei den Auseinandersetzungen in der Ortschaft San Francisco de Yuruaní verletzt worden.

Der oppositionelle Abgeordnete Americo de Grazia veröffentlichte am Freitag auf Twitter ein Video, auf dem zu sehen war, wie Verletzte in einem Spital behandelt wurden.

Am Vortag hatte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Grenze zu Brasilien geschlossen. Damit wollte der umstrittene Staatschef offensichtlich verhindern, dass humanitäre Hilfe von Brasilien nach Venezuela gebracht wird.